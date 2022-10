Tag med på Viborg-skattejagt: Legendariske tegneseriefigurer flettes ind i myrdet konges historie

Erik Klippings skat og Finderup lade

Historien er en del af serien Jagten på Danmarks skjulte skatte, som siden 2018 har bragt Anders And, onkel Joakim, Rip, Rap og Rup til Fyn, Trekantområdet, Vendsyssel og Sønderjylland.

Redaktionen på Anders And & Co. har desuden fået hjælp fra læserne til at udforme eventyrene, og ifølge pressemeddelelsen kom det bedste forslag til denne historie fra en midtjysk læser ved navn Jesper Melgaard Algayer.

Hans forslag gik ud på, at Anders And skulle på jagt efter Erik Klippings skat, som forsvandt den nat, han blev slået ihjel den 22. november 1286 i Finderup lade.

»Forslaget var så overbevisende, at alle på redaktionen troede, der var tale om en sand historie. Faktisk krævede det en korrespondance med Lars Agersnap Larsen, som er museumsinspektør for Viborg Museum, før redaktionen indså, at det blot var en rigtig god idé, som Algayer havde fået,« står der i pressemeddelelsen.