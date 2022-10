På JP Viborg holder vi øje med de lokale sager, byretten afgør hver dag.

De kan være store og spektakulære. De kan være små, og de kan være enestående eller udprægede.

Uanset om de trækker masser af overskrifter eller foregår bag lukkede døre, har hver sag sin bagvedliggende historie, som ultimativt lander i vores retssystem.

Her forsøger vi at give dig et indblik i den kriminalitet, der foregår i din by.

Og ved du noget, vi ikke ved? Så tøv ikke med at skrive til os på jpviborg@jplokal.dk.