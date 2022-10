Lynladeren giver mulighed for at lade to elbiler samtidig. Lynladeren er placeret strategisk i nærheden af Indre Ringvej samt større kulturinstitutioner som Tinghallen og Viborg Stadion.

Lynladeren er opsat og betalt af Sperto med tilskud fra Vejdirektoratet.

Viborg Kommune har bidraget ved at stille parkeringspladser til rådighed samt skiltning. Ud over lynladeren er der også opsat 4 stk. 11 kW ladepunkter til opladning af elbiler, som parkerer på Feltbanen i længere tid.