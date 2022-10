Sidste år blev den ene af de tre helt frikendt i byretten, mens de to slap med at blive dømt for den mildere paragraf »grov vold«.

Sådan gik det dog ikke denne gang, og det glæder senioranklager ved Statsadvokaten i Viborg, Anne Møller.

»Jeg er meget tilfreds med dommen. Vi mener, det er den rigtige afgørelse, og det er derfor, vi valgte at anke dommen,« siger hun til TV Midtvest.

Anderledes utilfreds er forsvarer Tarak Khaled Ghoneim, der kalder det en barsk og langvarig straf, når man tager i betragtning, at episoden ligger to år tilbage i tiden.