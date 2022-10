Danish Crown køber op i Viborg

For to år siden etablerede Scan-Hide brandet SPOOR for at sælge kreaturhuder til læderindustrien, hvor der er fuld sporbarhed helt tilbage til landmanden.

»Som de første i verden kan vi tage ansvaret for at sikre transparens i hele kæden fra landmanden til producenten af møbler, tasker eller sko. Samtidig kan vi som de eneste tilbyde fuld sporbarhed og levere dokumentation på ansvarlighed i alle led, og det giver os en unik markedsposition,« oplyser administrerende direktør for Scan-Hide, Michael Søndergaard, i pressemeddelelsen.