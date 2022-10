Trods den hurtige udligning til 1-1 var det fortsat Viborg, som sad på spillet. Det var især på kanterne, hvor gæsterne var en trussel.

Men inden pausen var det dog alligevel tæt på en Lyngby-føring, da wingback Kasper Jørgensen brændte en chance tæt på mål efter en fremragende redning af Lund Pedersen.

I anden halvleg burde Lyngby havde bragt sig foran på et hav af chancer.

Her fik Corlu og angriberen Mathias Kristensen blandt andre en række muligheder, som blev brændt på Viborg-keeperen.

Det var et aggressivt Lyngby-mandskab, som fik presset Viborg i bund, og efter 61 minutter fik angriber Frederik Gytkjær så Lyngby Stadion til at gå amok, men VAR meldte sig på banen og annullerede målet for en offside.