Papes bolig er midlertidig: Nu skal byrådet drøfte sagen

Søren Pape Poulsen vil ikke afvise, at han kan have fået at vide af udlejeren, at ordningen er midlertidig, men det er ikke noget han umiddelbart kan huske. Det oplyser han i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Boligselskabets direktør, Ole Nielsen, skriver i et skriftligt svar til mediet, at selskabet vil afvente tilsynets kommentarer, før fremtidige løsninger med nuværende og nye lejere afklares.

På baggrund af bolignotatet foreslår forvaltningen, at Viborg Kommune skal oplyse til Bolig- og Planstyrelsen, at kommunen ikke har planer om at foretage sig mere i sagen. Om det er sådan sagen skal håndteres, skal byrådet så tage stilling til den 12. oktober.