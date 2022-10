En hundeklo, der har ødelagt synet på det ene øje. En flækket nakke. Brystkræft. Et hestespark i hovedet.

Listen over ulykker, der er tromlet hen over 29-årige Christina Storgaard og hendes mor 60-årige Susanne Rasmussen, er lang. Måske derfor har de kun et overbærende skuldertræk til overs for eventuelle skeptikere, der mener, at det måske er lige vel vovet at åbne en tøjbutik midt i en tid med tårnhøj inflation og buldrende energikrise.