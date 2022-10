Støtten, han henviser til, er en ”social rabat støtteordning”, der vedtages og udbetales af staten. Den giver støtte på prisen, når passagerer flyver på en social rabatteret billet.

Midtjyllands Lufthavn har været hjemmelufthavn for DATs besætninger og benyttes af en del erhvervsrejsende - men altså ikke nok:

»Vi er helt klokkeklar til at flyve igen, hvis støtten kommer. Ingenting vi laver i den her branche er permanent eller til at forudsige, så vi vil være meget fleksible i en ny situation,« siger Jesper Rungholm.

Ifølge borgmester og formand for Midtjyllands Lufthavn, Ulrik Wilbek (V), er ruten vigtig for det midtjyske erhvervsliv, og han vil derfor de kommende måneder arbejde målrettet på at finde et nyt flyselskab til ruten.

»Nu er flyvningerne sikret frem til den 9. december, og det er jeg glad for. Omvendt levner det ikke lang tid til at finde et nyt flyselskab til at stå for de daglige flyvnigner til og fra Midtjyllands Lufthavn, så det er en opgave som vi i bestyrelsen vil prioritere højt i den kommende tid,« siger han i en pressemeddelelse.