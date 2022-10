Mandag blev et flertal i Udenrigsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og De Radikale enige om en beretning, der opfordrer Søren Pape til at oplyse Folketinget om mødernes indhold.

Af beretningen fremgår det ikke, hvordan og hvornår Pape skal orientere Folketinget.

Men bliver der udskrevet valg inden for de næste døgn, vil udvalgsarbejdet blive sat på hold, og dermed vil det først være muligt at give orienteringen til Udenrigsvalget efter et valg.