Ny tandlægeklinik bliver ikke til noget

Heini Østergaard fortæller Erhvervsnyt Skive, at man nu vil kigge yderligere på begrundelsen for afslaget af udvidelsen, som handler om at udvide arbejdspladsen.

»Vi vil gerne have en vis størrelse, så vi kan investere i medarbejderne, og så vi er attraktive over for nye medarbejdere og kan holde på dem, vi har,« siger han til Erhvervsnyt Skive.