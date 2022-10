Adspurgt, om han har overvejet at tage orlov, lyder svaret:

»Ja, i 10 sekunder. Jeg har det sådan, at enten har jeg ikke jobbet som borgmester, eller også skal jeg kunne være der hele tiden. Jeg kan ikke leve med, at der bliver truffet beslutninger henover hovedet på mig. Jeg kan heller ikke rigtig se, hvad det skulle hjælpe at tage orlov.«

Han har konkluderet, at han ikke bliver rask af en sygemelding.

Samtidig har han nu haft to måneder til at finde ud af, hvilke opgaver han skal prioritere at vælge fra i en periode, så det ikke bliver for hårdt.

»Det er ikke sådan, at jeg går på vågeblus. Det er mere de store aktiviteter, jeg ikke deltager i. Jeg er bare nødt til at melde det ud, så folk ikke tænker, jeg er blevet doven eller lignende,« siger han.

Ingen kan sige, hvad det er

Ulrik Wilbek har været til en MR-scanning, hvor lægerne ikke fandt noget.

Ifølge borgmesteren er prognoserne dårlige efter tre-fire uger med sudden deaf, så gennem udredningen på Høreklinikken i Viborg er det planen at finde ud af, hvordan man kan kompensere for høretabet.

»Absolut ingen kan sige, hvad det skyldes. Det vides heller ikke, om de kan det efter undersøgelsen på høreklinikken,« fortæller han og fortsætter:

»Man er ikke så positiv omkring, at høreapparat kan hjælpe. Jeg er blevet stillet i udsigt, at det fortsætter, og hørelsen ikke kommer igen. Det bliver man sådan lidt ked af.«

Han tager dog ikke helt sorgerne på forskud men afventer udredningen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad det betyder for Ulrik Wilbeks embede på længere sigt. Han har før fortalt til TV Midtvest, at han ikke nødvendigvis genopstiller ved næste valg.

»Det er klart, at den beslutning er rykket tættere på nu,« siger han.