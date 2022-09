Efter tilskueruro i Viborg: Nu indfører Brøndby opsigtsvækkende fan-tiltag

Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Virkningerne af tiltaget skal afgøre, om Brøndby fremover kan have fans med på udebane, eller om vestegnsklubben må undvære sine tilhængere på fremmed grund.

Derudover har Divisionsforeningen besluttet at påsætte en sikkerhedsobservatør til Brøndbys udekampe - foreløbig frem til vinterpausen.

- Det bliver lidt mere tidskrævende at være Brøndby-fan til kommende udebanekampe, men til gengæld håber vi, at de nye tiltag er med til at sikre, at vi altid kan tilbyde en tilstrækkelig sikkerhed i forbindelse med alle kampe i Superligaen - også for alle tilskuere i udebaneafsnittet, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.