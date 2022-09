Der er nok mange viborgenserne, som krydser fingre for en mild vinter, for onsdag meddelte Viborg Varme, at prisen for fjernvarme stiger med 50 procent fra januar.

Det er der en række årsager til. Og det er ikke sikkert, prognoserne for priserne holder. Det kan både blive dyrere og billigere.

JP Viborg har talt med formand for Viborg Varme Kristian Brøns Nielsen og giver dig her overblikket over, hvorfor fjernvarmeprisen stiger med 50 procent, og hvad der sker fremadrettet: