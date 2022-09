1000 liter dieselolie stjålet: »Vi kommer til at se endnu mere af det her i fremtiden«

Omkring 1.000 liter dieselolie er blevet stjålet fra en virksomhed i Møldrup natten til onsdag.

»Så kan man selv regne ud, at det har en betydelig værdi,« siger politikommissæren ved lokalpolitiet i Viborg Ralf Høgedal, der dog ikke vil komme nærmere ind på sted, mængde og værdi.

»Jeg regner med, at vi kommer til at se meget mere af det her i fremtiden pga. energikrisen,« siger Ralf Høgedal.