Fire ud af fem var mindreårige

Manden er også sigtet for på et tidspunkt i perioden 2007-2008 at have tvunget en daværende mindreårig pige til oralsex. Det gjorde han ifølge anklagemyndigheden ved at presse hendes hoved mod sit erigerede lem.

Udover det er han sigtet for at voldtage et andet barn ved tvang. Det skal være sket på et tidspunkt fra 2006-2008, hvor han med hjælp af vold skal have tvunget pigen til at gennemføre samleje med ham på trods af, at hun bed, kradsede og spyttede på ham.

Syv år senere - i 2015 - er han sigtet for at voldtage endnu et barn under 15 år ved at tvinge en nu 21-årig pige til samleje. Hun var ifølge sigtelsen stærkt beruset og ude af stand til at modsætte sig.