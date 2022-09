Bestikkelsessag i millionklassen: Styrelse har tidligere været involveret i sag fra Viborg

De anklages desuden for mandatsvig ved at have ladet det offentlige betale for ydelser og genstande, som var til privat brug.

I sagen er også to selskaber, der leverede varer, og tre personer tiltalt for at have ydet bestikkelse, oplyser NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet.

De kriminelle forhold skal have stået på i en årrække frem til 2020, hævdes det i anklageskriftet.

Om de tiltalte er skyldige, skal afgøres af Retten i Holstebro. Her har man endnu ikke fastlagt datoer for sagens retsmøder, oplyses det i pressemeddelelsen.