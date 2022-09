Samtidig har børn og unge-afdelingen nedlagt en velgørende fond, som ifølge Region Midtjylland var begyndt at trække negative renter og dermed »spise« af de midler, som skulle gå til de indlagte børn og unge.

»Derfor valgte vi at investere alle midlerne i en legeplads, som kan være til glæde for både vores patienter og for resten af hospitalet. Den kommer til at ligge nærmest midt i hospitalet med nem adgang for både gående og kørestolsbrugere og med mulighed for at komme hurtigt tilbage til sin tilbage til sin afdeling igen, når det er nødvendigt,« siger chefsygeplejerske Ann Bossen Herling fra børn og unge-afdelingen i pressemeddelelsen.