Noget vidner om, at Samson Group A/S har forstået at læse markederne i Europa i en tid med udfordrende betingelser og forsyningskæder under massivt pres.

I hvert fald kan den viborgensiske virksomhed, der producerer og forhandler maskiner til landbruget, se tilbage på et succesfuldt år når det kommer til årsregnskabet, der netop der offentliggjort. Et årsregnskab, der slår alle tidligere rekorder.