Formstærke VFF manglede kvalitet i de afgørende situationer mod tandløst Brøndby-mandskab

Tandløse Brøndby deler point med formstærke Viborg

Brøndby IF formåede ikke at skabe de nødvendige chancer for en sejr, da holdet spillede 0-0 ude mod Viborg FF.

Brøndby IF spillede uafgjort for anden kamp i streg, da holdet ganske tandløst ikke formåede at skabe de nødvendige chancer