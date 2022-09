Sådan blev mistænkt traktortyv anholdt: Kæmpede mod politiet - nu er han foreløbigt fængslet fra sygesengen

Det kom frem i retten, at politiet har været på udkig efter manden i flere dage, da man mistænker ham for biltyveri og tyveri af den røde traktor. Det var en patruljevogn, som natten til torsdag fandt den 31-årige i et hus i Skarrild, hvor en kvinde også befandt sig.

Det gik dog ikke helt let at anholde manden, selvom politiet mødte op med flere patruljer.

I første omgang forsøgte de at få manden og kvinden i huset til at komme ud ved at råbe på både dansk og engelsk ind til dem. Men manden slukkede lyset, løb rundt i huset med en lommelygte og kiggede ud af vinduerne efter politiet.

På et tidspunkt stak han af via en garage, hvorefter en politihund blev sendt efter manden.

Efter en jagt gennem blandt andet en baggård, blev manden fundet i en sort BMW, som han forsøgte at starte, på trods af at politiet havde afgivet skud i bilens højre for- og bagdæk.