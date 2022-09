AaB har fyret Lars Friis

I 22 kampe blev det blot til seks sejre og fem uafgjorte, mens 11 af kampene blev tabt for Friis.

En dårlig afslutning på den forgangne sæson er taget med ind i den nye, mener AaB-sportschef Inge André Olsen.

- På banen blev en god begyndelse desværre hurtigt afløst af utilfredsstillende resultater, og det var en kæmpe skuffelse, at vi i sidste sæsons afsluttende syv spillerunder blot opnåede et enkelt point og dermed kiksede kvalifikationen til europæisk fodbold.

- Tendensen er desværre fortsat i indeværende sæson, og vi har for sjældent lignet et hold, som har troet på retningen, og derfor er vi nået til den konklusion, at et trænerskifte er det rigtige i bestræbelserne på i første omgang at kæmpe os væk fra en nedrykningsplads i 3F Superligaen, siger han.