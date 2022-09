Medie: Papes lejlighed i hjertet af Viborg er i strid med loven

For da lejlighederne ved kommunen er registreret som et samlet bofællesskab, skal det udlejes således. Men de er i stedet af Boligselskabet Sct. Jørgen blevet udlejet som »almene familieboliger«.

»At et bofællesskab i sin helhed er udlejet som almindelige familieboliger til enkelte personer, kan jeg ikke finde hjemmel til i loven,« siger Hans Henrik Edlund, professor i bl.a. almenboligloven ved juridisk institut på Aarhus Business School, til Ekstra Bladet.

Søren Pape Poulsen fortæller Ekstra Bladet, at han ikke vidste, han ville komme til at bo i lejligheden, dengang han godkendte sagen i byrådet. Han henviser desuden til boligselskabet, som erkender over for mediet, at det har begået fejl.