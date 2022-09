Ægteskabet er slut: Her er sagerne, der gik forud for Papes »svære« dag

Sagen har fået udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til at kræve en redegørelse for møderne, herunder hvad der blev sagt og eventuelt aftalt.

3

Den falske minister

7. september 2022: Med på Caribien-rejsen var også to private venner, Frans Hammer og dennes hustru.

Den dominikanske regering troede tilsyneladende, at Frans Hammer var Danmarks »vicesportsminister«. Denne forkerte påstand blev gengivet i flere dominikanske medier.

Men Danmark har hverken en sportsminister eller viceministre generelt, og sagen viste ifølge en professor, hvad der kan gå galt, når man – som Pape – holdt møder uden at involvere den danske udenrigstjeneste.

4

Tvivl om trosretning

9. september 2022: Da Søren Pape Poulsen i 2020 deltog i en konference om antisemitisme på Christiansborg, fremhævede han, at ægtefællen er jøde.

Det er en oplysning, som formanden har gentaget flere gange. Bl.a. i P1-programmet ”Tal til mig”, hvor han også har fortalt, at Vasquez tilhører en lille caribisk jødisk menighed.

»Det er jo sådan, at min bedre halvdel er jøde. Og er kommet i synagogen fra spæd med sin familie hver eneste lørdag,« sagde han eksempelvis på konferencen i 2020 ifølge Ekstra Bladet.

Samme avis fortalte den 9. september i år, at en række kilder nu gik i rette med den fortælling. Det drejer sig om adventister, menighedsfæller og tidligere naboer fra Den Dominikanske Republik og Venezuela. Ifølge avisens kilder var Josue Medina Vasquez Poulsen og dennes familie nemlig troende kristne.

Forelagt oplysningerne, svarede Søren Pape Poulsen i en kort kommentar, at:

»Jeg vidste ikke, at vi skulle til at registrere jøder i Danmark. Det gør I så på Ekstra Bladet.«

5

Pape erkender forkerte oplysninger

9. september 2022: Pape skriver i et Facebook-opslag, at hans ægtefælle »har sagt ting, som er forkert, mens andet er baseret på misforståelser.«

Han skriver også, at han fortryder at have mødtes med politikere i Den Dominikanske Republik uden først at rådføre sig med den danske udenrigstjeneste. Han kommer ikke ind på, hvilke af ægtefællens påstande, der er forkerte. Herunder om denne er troende jøde.

6

Nægter at blive konkret

10. september 2022: På De Konservatives landsråd i weekenden afviste Søren Pape gentagne gange at uddybe, hvilke forkerte ting, han og ægtefællen præcist har sagt.

»Jeg kommer ikke til at gå mere ind i det. Jeg tror, at folk, der har fulgt med i det, kan se, at det ikke har været så kønt,« sagde Pape.

Han afviste også at oplyse, hvem der arrangerede ministermøderne i Den Dominikanske Republik.

»Jeg har sagt dét, jeg vil sige om den sag. Hvis der nu skulle være en enkelt, der går op i politik, så ved jeg ikke, om vi skulle snakke lidt om det?«

Jeg har et spørgsmål om politik. Hvad blev der diskuteret af politik på de ministermøder, du var på i Den Dominikanske Republik i 2018?

»Jeg har svaret på det, også i andre artikler.«

Vil du som statsminister have en sportsminister?

»Det har jeg ikke taget stilling til. Det ved man aldrig.«

Viceministre?

»Heller ikke,« sagde Pape.

7

Annoncerer skilsmisse

14. september: Søren Pape Poulsen meddeler på Facebook, at han og Josue Medina Vasquez skal skilles.

»Der har været meget skriveri om mit privatliv mm. gennem et stykke tid. Jeg ønsker ikke at gå yderligere ind i dette, men blot sige at vi begge er enige om, at vores ægteskab er slut og ønsker hinanden det bedste videre på livets rejse,« skriver han.

Parret blev gift i 2021.