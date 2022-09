»Min mand har sagt ting, som er forkert, mens andet er baseret på misforståelser. Det er oplysninger, som også jeg har viderebragt, men i god tro,« skrev Søren Pape Poulsen i et tidligere Facebook-opslag den 9. september, hvor han også skrev følgende om private ministermøder i Den Dominikanske Republik, som fandt sted i 2018:

»Som Ekstra Bladet og Jyllands-Posten har skrevet, har jeg haft møder med politikere fra den Dominikanske Republik. Det står klart for mig, at jeg ikke skulle have mødtes med de politikere, uden jeg forudgående havde informeret og rådført mig med den danske udenrigstjeneste. Jeg fortryder de møder.«

Dog afviste Pape til at begynde med, at de private ministermøder var forkerte. Men så ændrede han mening og erkendte, at de var en fejl.