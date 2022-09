Den sidste chefstilling har Mercantec besat fra egne rækker. 44-årige Kasper Hvelplund Overgaard er ny pædagogisk udviklingschef. Han har indtil for nylig været pædagogisk ledelseskonsulent på den viborgensiske erhvervsskole. Det oplyser Mercantec i en pressemeddelelse.

Med ansættelsen af nye chefer inden for undervisning, økonomi og kommunikation har Mercantec fået et frisk pust udefra og sikret et fortsat fokus på nogle af sine vigtigste opgaver.

”Hvis vi skal leve op til vores målsætning om at sikre højt kvalificerede og erhvervsrettede uddannelser, er det helt afgørende, at vi har et løbende fokus på vores kerneopgaver,” siger direktør på Mercantec Adrian Tresoglavic.