Godmorgen Viborg

Så er det fredag, og måske har du et par fridage i vente.

I så fald kan du kaste dig over at læse om et spændende fund i Viborg.

Slots- og Kulturstyrelsen har nikket ja til en udgravning for 2,4 mio. kr. på Vennershåbvej, hvor der nu er fundet noget ganske