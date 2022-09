36-årig viborgenser begyndte som elev - nu er han blevet partner

»Sammen med de øvrige to partnere, og kollegaer i det hele taget, glæder jeg mig til at fortsætte arbejdet for at være den foretrukne samarbejdspartner for små og mellemstore virksomheder her i Viborg og omegn,« fortæller Jacob Skals.

Udover at være leveringsdygtig indenfor kerneydelserne regnskab og revision nyder han rollen som virksomhedernes sparringspartner indenfor flere og flere rådgivningsydelser.

»Vi har et stort fokus på proaktiv rådgivning og har til vores kontor i Viborg tilknyttet en række interne specialister inden for flere forskellige rådgivningsområder. Herunder bl.a. digitalisering, outsourcing og IT-sikkerhed,« forklarer Jacob Skals.