Og den pågældende Mercedes er endnu ikke fundet, og tyven er stadig på fri fod.

»Vi håber, at den bliver spottet derude,« siger Andreas Bang Andersen, men udfordringen er, at bilen endnu ikke har et registreringsnummer.

Indbrudstyven har desuden formået at bryde en port op og er derefter brudt ind i selve bygningen, hvorefter det også er lykkedes tyven at finde en metode til at starte bilen og stikke af med den, inden politiet nåede frem.

Politiet vil derfor gerne høre fra eventuelle vidner eller nogen, der mener at have set den pågældende Mercedes på 114.