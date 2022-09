I foråret 2019 skrev en kvinde flere gange til sin eksmand, at hun ville slå ham ihjel. At hun ville skære halsen over på ham. Og på hans mor.

Beskederne var sendt på både Messenger og mail, ligesom hun havde sendt et underskrevet gældsbrev til eksmanden.

Her erkendte hun, at hun skyldte ham 182.000 kr. i en sag om bodeling, de to havde kørende mod hinanden.