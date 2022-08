Officielt: Grønning laver ikke comeback i den grønne trøje

- Men Sebastian er også en hårdtarbejdende og sulten spiller, der bidrager til det kollektive spil og til holdets helhed, og han byder på den måde ind med mange kvaliteter i vores trup.

25-årige Sebastian Grønning fik sin seniordebut i AaB i 2016. Siden har han optrådt for Hobro, Skive og altså Viborg.

Efter sit ophold i Sydkorea ser Grønning nu frem til igen at spille i Danmark.

- Forudsætningerne ændrede sig for mig i Suwon Samsung Bluewings, så jeg fik mulighed for at skifte væk og komme hjem til Danmark. Og jeg er helt vildt glad for, at jeg nu kan kalde AGF for min nye klub.

- Efter gode samtaler med træneren og sportschefen har jeg en rigtig god fornemmelse og en stor lyst til at være med til at bidrage til AGF’s ambitioner og udvikling, siger Sebastian Grønning.