Det var ikke jobmangel på omsorgsområdet, som var årsag til, at hun valgte at vinke farvel til sit job i hjemmeplejen og i stedet specialisere sig i kloakering og etablering af veje og fortove.

»Jeg var faktisk sygemeldt med stress, da jeg valgte at skifte spor og gøre noget helt andet. Jeg kunne bare mærke, at jeg ikke kunne leve med de vilkår og de retningslinjer, vi skulle arbejde under i hjemmeplejen,« siger Christina Nielsen og fortsætter:

»Der er et ekstremt stort pres på hjemmeplejen. Jeg brænder for at gøre en forskel og giver meget af mig selv i mit arbejde. Jeg ville virkelig utrolig gerne de ældre borgere. Men tit var der kun fem minutter til en borger og ingen tid til hverken pause eller dokumentation. Det kom til at fylde for meget, derfor valgte jeg at stoppe,« forklarer hun.