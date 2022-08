Nye regler: Skud i hovedet på keeper straffes fremover

Blandt andet vil det mere konsekvent blive straffet, når en skytte knalder bolden i ansigtet på en målvogter.

Det forklarer ligadommer Morten Lethan på Dansk Håndbold Forbunds hjemmeside.

- Rammer man målvogteren i hovedet på et frit skud i åbent spil, eksempelvis et kontraløb eller fløjskud, straffes det med en to minutters udvisning. Det gælder også, selv om målvogteren gør et udfald, forklarer Morten Lethan.