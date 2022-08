Kommentar: Velfortjent afklapsning må ikke stå i vejen for altoverskyggende mål

Den sensation, klubben og fansene i fællesskab havde gået og drømt om, blev reelt set opløst 22. minutter inde i første halveg, da en nyindkøbt italiener køligt kunne sende bolden i mål bag Lasse Lund Pedersen.

Fodbold er ubarmhjertigt.

Men trods midlertidige tilbageslag skal man huske at holde øjnene på bolden. Exiten fra Conference League vil hurtigt gå i glemmebogen.

I stedet skal VFF nu løse to udfordringer, som kommer til at blive definerende for, hvad der er tilbage af denne sæson.