Stortalent skal videre: »Hun har potentiale til at blive verdens bedste«

»Det er med tårer i øjnene, at vi siger farvel til Anna Kristensen efter denne sæson. Hun er en af de bærende kræfter, og hun har trukket et meget stort læs for holdet både på og udenfor banen i de seneste tre sæsoner, og hun gør det stadig her i sin 4. sæson,« siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Hun har potentiale til at blive verdens bedste målvogter, og selvfølgelig gør det ondt at sige farvel, men jeg er også utrolig stolt over, at det er her i Viborg HK, hun har udviklet sit bemærkelsesværdige store talent.«

Anna Kristensen selv ser tilbage på tiden i Viborg med stolthed:

»Jeg kan næsten ikke takke Viborg HK nok for min tid her. Jeg kom hertil som 18-årig, og Jakob Vestergaard, Susanne Wilbek og klubben kunne se noget i mig, de troede på mig, og de gav mig en stor en rolle fra starten. Det var der ikke andre klubber på det niveau, der gjorde, og min udvikling i VHK har jo båret mig frem til, hvor jeg er i dag.«