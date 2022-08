På et tidspunkt så de mere nedslåede ud end sjældent set før

Forventningerne var torsdag store til opgøret, der er blevet kaldt det største i Viborg FF’s historie. Men drømmene blev til bare det, drømme, denne fine sensommerdag i det midtjyske, der ultimativt blev enden på et kortlivet europæisk eventyr.

I løbet af dagen havde de rejsende englændere så småt besat Viborg by, med repræsentanter på både Nytorv og Gravene. En stille og rolig affære blev det til, klubbens notoriske firm, fangruppering, er for længst sorteret fra til fordel for en mere almindelig middelklassebesætning.