- Alle fejl ligger hos embedsmændene, må man forstå. Jeg synes, at det er komplet mangel på lederskab. Danskerne må kunne forvente, at den til enhver tid siddende statsminister tager ansvar. Mette Frederiksen vasker kun hænder, skriver Søren Pape Poulsen.

Han er én af to statsministerkandidater fra blå blok, hvor Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen er den anden.

Mette Frederiksen ventes af mange politiske iagttagere inden for relativt kort tid at udskrive folketingsvalg.

Det skyldes ikke mindst, at regeringens støtteparti De Radikale har lovet vælgerne at vælte regeringen ved at stemme for et mistillidsvotum mod den, hvis ikke Mette Frederiksen udskriver valg senest 4. oktober ved Folketingets åbning.