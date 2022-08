Den 36-årige mand erkendte at have udøvet vold, men han forklarede, at det var kvinden, som strammede bæltet om halsen på manden.

De tre dommere og seks nævninger fandt, at de to tiltalte havde været fælles om voldsudøvelsen og havde begået drabet i forening.

Retten kunne dog ikke fastslå, om det til at begynde med var hensigten at slå den 45-årige ihjel.

- Men det må lægges til grund, at det under voldsudøvelsen, som strakte sig over flere timer, blev klart for begge de tiltalte, at dette ville blive tilfældet, fremgår det af skyldkendelsen.

Af en personundersøgelse fremgår, at de tiltalte er normalt begavet.

Udover fængsel er Dan Flex frakendt retten til at virke som dørmand.

Han har via sin forsvarsadvokat meddelt, at han modtager dommen.

Kylie Flodager vil derimod anke dommen, oplyser hendes advokat.