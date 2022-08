»Dødt løb« blev genoplivet: Nu er flere ændringer på vej

»Jeg håber, at det nye 12-timers arrangementet bliver det bedste. Man skal gå efter at få et fyrtårn. Det største og det bedste. Det håber jeg for Viborg.«

Sådan sagde 71-årige Rolf Bücking til JP Viborg i juni. Han er manden, der introducerede Viborg og hele Danmark for begrebet 24-timers løb.

Ordene faldt i forbindelse med, at Europas tredjestørste 24-timers løb med navnet 24 Timer Viborg, blev ændret til et 12-timers arrangement.