Kommentar: Jeg har set mange ting i min karriere, men alligevel overraskede det mig

Der er ingen tvivl om, at vi alle er taget stolte hjem til Danmark trods nederlaget, som de fleste alligevel havde spået. Men der er heller ingen tvivl om, at første opgør samtidig blot var første halveg af to kampe.

Og at VFF’s chance for at skabe miraklet ikke bare stadig eksisterer. Den er faktisk endnu tydeligere end før.