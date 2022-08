Spillerforeningen vil undersøge »konkurrenceforvridende« udelukkelse af VFF-spillere

Fodboldspillernes fagforening, Spillerforeningen, går nu ind i sagen om Viborg FF spillerne Ibrahim Said og Alassana Jattas manglende indrejsetilladelse til England ifm. torsdagens opgør mod West Ham i London.

Det fortæller Spillerforeningen bold.dk.

»Vi vil undersøge, hvor lang tid det helt præcist tager at få et visum, og hvis vi finder ud af, at det tager for lang tid at få et visum, så er vi nødt til at kigge på nogle alternative løsninger, for det er ikke fair. Det er konkurrenceforvridende sådan som det er nu, hvor Viborg jo ikke kan få alle spillerne med.«