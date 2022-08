»Det er meget ærgerligt«: To VFF-spillere går glip af London-tur

»Det er meget ærgerligt rent sportsligt, da begge spillere ville have fået en rolle i kampen, men endnu mere ærgerligt rent menneskeligt, at de to går glip af den store oplevelse,« siger Jesper Fredberg.

Det kom for nylig frem, at Viborg FF skal have en sag foran Den Internationale Sportsdomstol (CAS) over træningskompensation for Ibrahim Said, der kom til klubben i 2020.

Det er to nigerianske akademier, Dante Football Academy og Dabo Babes Academy FC, der hævder, at Viborg FF skylder dem et beløb for den 20-årige kantspiller.

Viborg FF afviser anklagerne.