To nigerianske akademier, Dante Football Academy og Dabo Babes Academy FC, hævder, at de har krav på træningskompensation for den 20-årige kant.

Det afviser Viborg FF dog, og derfor skal sagen for retten, der skal afgøre, hvilket akademi som har ret til kompensationen.

»Vi er som sådan ikke mere indblandet i sagen og kan derfor ikke kommentere mere på den, da sagen kører p.t.,« siger sportschef Jesper Fredberg til B.T.