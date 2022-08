Pape har indkaldt til pressemøde: Vil gerne fortælle noget til hele Danmark

De Konservative vil ikke røbe, hvad mandagens pressemøde præcist vil handle om.

Men den konservative borgmester i Helsingør, tidligere folketingsmedlem Benedikte Kiær, skriver mandag morgen følgende på Twitter:

- Tror ikke, at jeg er den eneste, der lige pludselig får lyst til at tænde for nyhederne klokken 10.30. Det tegner til at blive en god dag.

Det næste folketingsvalg skal senest finde sted 4. juni 2023. Men regeringens støtteparti De Radikale har hen over sommeren fastholdt partiets trussel om at vælte S-regeringen, hvis der ikke udskrives folketingsvalg senest 4. oktober.