Beredskabet fra Midtjysk Brand og Redning måtte en tur til Skals kl. 8.12 søndag morgen for at komme en toårig dreng og hans mor til undsætning.

»Barnet havde fået benet i klemme under et skab i soveværelset - sådan et gammelt indbygget skab, hvor han lige nøjagtigt kunne få benet i klemme under kanten,« siger René Nikolajsen, indsatsleder ved Midtjysk Brand og Redning.