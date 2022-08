Afsløret: Så meget står i vente, hvis Viborg FF slår West Ham

Mindst 20 mio. kr. forventer han, at Viborg FF ville få ud af et gruppespil. Dertil hører yderligere entre- og tv-indtægter. Om en sejr er sandsynligt, siger Jesper Fredberg følgende:

»Der er ikke ret mange, der vil give os store procenter over to kampe for at gå videre mod dem. Det er nogle kampe, hvor vi skal ramme den lige i røven, og de andre skal helst ikke have deres bedste dag på kontoret, men det er det, der er spændende ved fodbold. Alt er muligt.«