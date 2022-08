»Sygdom og vikarforbrug er et godt pejlemærke på, hvordan det går på et område. Hvis tre medarbejdere har fået en ny hofte, er der en naturlig forklaring på, at de er sygemeldte, men hvis det har noget at gøre med arbejdsmiljøet, vil jeg gerne et spadestik dybere. Tal giver mulighed for gode politiske drøftelser.«