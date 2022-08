09/08/2022 KL. 17:30

For abonnenter

Til oktober åber ny steak-restaurant: »Jeg drømmer om at få så travlt, at det er helt vildt«

Restauranten kommer udelukkende til at servere danske bøffer, sigter efter at have så mange lokale råvarer på menukortet som muligt og har valgfrihed og tapas som nøgleord.