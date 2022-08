Først troede de, at det var en aprilsnar, da det blev annonceret at Westlife skulle spille i Viborg tilbage i 2019. Det var »helt sindssygt«, at bandet kom til Viborg. Nu - tre år senere - står de her.

De seks kvinder har været oppe siden kl. fem, og siden cirka 6.30 har de som de første mennesker på Paradepladsen i Viborg dannet kø til at opleve de store irske boyband-stjerner, der går på i aften kl. 22.