Et velspillende FC Nordsjælland tog lørdag en snæver sejr over Viborg FF, hvis sæsonstart tog et lille knæk.

Det var en scoring i det 28. minut af Andreas Schjelderup, der var nok til at sikre tre point.

FC Nordsjælland ligger på en førsteplads i 3F Superligaen med maksimal point - 12 efter 4 kampe.